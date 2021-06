ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಾಗಿದೆ, ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Features

oi-Nayana Bj

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 04: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಅನಿಸುವುದೇ ಕೊರೊನಾ ಬಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು.

ಆದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಾಕ್ಷಣ ಕೊರೊನಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಬಹುದು . ಆದರೆ ತಗುಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಉಳಿದೆರೆಡು ತಳಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು.

9 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಶೇ. 50 ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ - ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಸಮಾನತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ವೈರಸ್‌ನ ಬಿ.1.617 ರೂಪಾಂತರವು ಮೂರು ವಂಶಾವಳಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಟ್ರಿಪಲ್ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಕಳವಳಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ ವಂಶಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಲೇಬಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

If you have symptoms of Covid-19, you should get tested for covid 19 even if you are fully vaccinated.