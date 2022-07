ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ

Features

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಈ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ಹಠಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ಮೌನಯೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ಮೊದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ವಿಭಿನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯ.

ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಚಂಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಛಡಿಯೇಟು, ತುಂಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗದರಿಕೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಬೈಗುಳ, ಗುದ್ದು ಇಂಥವೇ ತಂತ್ರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಬಳಸುವುದು ಏಟೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರ.

ಇನ್ನು, ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರ ಕನಸು ಚಿಗುರತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಸಿಗುವ ವಯಸ್ಸು ಅದು. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನೆಲೆ ಯಾವುದೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಹಂತ.

ಆಟ ಪಾಠ ಆಡಿಕೊಂಡು ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಪೋಷಕರೇ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗಬೇಟೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರು ವಿರಳ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.

30 ನಿಮಿಷ ಒತ್ತಡ: ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ.

English summary

Parents have great responsibility when raising children. They may tend to discourage children for trivial reasons. Here are few tips on how to push children for their future.