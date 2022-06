ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಮದ್ದು: ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು!

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 8: ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜನರು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈಖರಿಯಿಂದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಗಂಭೀರ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗವೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಫಲಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತಾ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅಷ್ಟೂ ರೋಗಿಗಳು ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸ್ಲೋನ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಗುದನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು?, ಗುದನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು? ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ವೈಖರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

English summary

According to reports, the 18 patients in the small clinical trial took Dostarlimab for around 6months and after over 12 months the doctors found that their cancer has disappeared.