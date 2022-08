Features

ನವದೆಹಲಿ, ಆ. 16: ಫೀಫಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊನೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ಅನ್ನು ಫಿಫಾ ಮಂಗಳವಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಫೀಫಾ ಸದಸ್ಯ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗಿರುವುದು. ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ (ಸಿಒಎ) ಇದೀಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಫೀಫಾ ನಿಯಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.

AIFF ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ FIFA, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು

ಕೆಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗಲೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್) ಮೇಲೆ ಫೀಫಾ ನಿಷೇಧದ ಕತ್ತು ತೂಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಫೀಫಾವನ್ನು ನಿಷೇಧದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೂಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಫೀಫಾ, ಎಎಫ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೇರಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಫೀಫಾ ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವಾರವೇ ಇದು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಫೀಫಾ ನಿಷೇಧಿಸಿತೆನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ಅನ್ನು ಫೀಫಾ ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮಲಗಿರುವ ದೈತ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ಗೆ ಇದು ಮರ್ಮಾಘಾತವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನಾಹುತವಾಗಬಹುದು?

