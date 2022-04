ಹೆಂಡತಿ 24 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು, ಮಗಳು ಸಹಪಾಠಿ- ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಸಮಯ ಜೀವನ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಏ. 25: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಮರೈನ್ ಲೇ ಪೆನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸತತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

44 ವರ್ಷದ ಇಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೊದಲು. ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಅವರು ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿ ಪಡೆದದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಗಳಿವೆ.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಮರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ ಗೆಲುವು

