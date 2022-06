Features

oi-Vijayasarathi SN

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 30: ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಡೆಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಿವಸೇನಾ ಭಿನ್ನಮತೀಯರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಎನ್‌ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಕಿದ ಚೆಕ್‌ಮೇಟ್ ನಡೆ ಎನಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ನಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನದ್ದು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್; ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ!

ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಿನ್ನಮತೀಯರು ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಶಿವಸೇನಾ ಭಿನ್ನಮತೀಯರ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಖಾತ್ರಿಯಾಯಿತು. ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಫಡ್ನವಿಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಂದೆ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಘೋಷಿಸಿದರು. ತಾನು ಸರಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

It was fixed that Fadnavis will be CM and Shinde would be his deputy. But suddenly things changed and Fadnavis said Shinde would be the Chief Minister and he will remain outside.