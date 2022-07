Features

oi-Vijayasarathi SN

ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗದೇ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದೆ. 20 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಉಪಚನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಐ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್-ಎ-ಇನ್ಸಾಫ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಷರೀಫ್ ಕುಟುಂಬದ ಭದ್ರಕೋಟೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್, ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದುದು.

ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ದೇಶಗಳು

20 ಸ್ಥಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಪಿಟಿಐ 15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಷರೀಫ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ 4 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಉಳಿದ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಷೇತರನ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮಗ ಹಮ್ಜಾ ಷರೀಫ್ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟಿಐ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

English summary

PTI party led by Imran Khan has won 15 of 20 constituency for which bypolls held in Punjab province. Early elections are likely to be held as per pakistan minister has indicated.