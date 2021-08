ಡಬಲ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೇ? ನಿಮಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 3 ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ: ಅಧ್ಯಯನ

Features

ಲಂಡನ್, ಆ.06: ತಮ್ಮ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಜನರು ಕೋವಿಡ್ -19 ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುಕೆ ಅಧ್ಯಯನವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕುಗಳ ಕುರಿತು ಯುಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ (ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸರಣದ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನ) (REACT-1) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 20 ರಿಂದ ಜೂನ್ 7 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕೊನೆಯ REACT-1 ವರದಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು 0.15 ಶೇಕಡದಿಂದ 0.63 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜುಲೈ 12 ರಿಂದ ಸೋಂಕುಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಇಪ್ಸೊಸ್ ಮೊರಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 24 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 12 ರ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 98,000 ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡಬಲ್ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಜನರು ಸಹ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

