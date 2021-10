ನಿಮಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಷ್ಟನಾ? ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ!

Features

ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಅಥವಾ ಪಾನಿಪುರಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅನೇಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ 6 ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನುವುದಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣು ಮಾಯ; ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಿಯ ಹುಣ್ಣು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೊಲ್ಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಜಲಜೀರಿಯಲ್ಲಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯು ಗುಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬಾರದು.

ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಾನಿಪೂರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುದೀನ, ಹಸಿ ಮಾವು, ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು, ಕರಿಮೆಣಸು, ನೆಲದ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಜಲ್ಜೀರಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನಿಪೂರಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇಂಗು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಹ್ಯಾಲಿಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನೋವು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅನಾನೂಕುಲಗಳು; ಗೋಲ್‌ಗುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳೂ ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಕಾಮಾಲೆ, ಹುಣ್ಣು, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ಕರುಳಿನ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಕರಿಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದು.

ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ; ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆ. ಹೌದು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಪಾನಿಪುರಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಜನ ಶುಚಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು. ಹೊರಗಡೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಪಾನಿಪುರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ. ರವೆಯ ಬದಲು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬದಲು ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬದಲಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

English summary

Golgappa or Panipuri is one of the most favorite food in the country. Everyone likes this. Do you like to eat golgappas, know its advantages and disadvantages.