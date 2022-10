Features

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 7: ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2022ರ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಬ್ರೌಸರ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅಟ್ಲಾಸ್ ವಿಪಿಎನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,159 ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಜನವರಿ 1, 2022 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2022 ರವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ VulDB ದುರ್ಬಲತೆಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಬ್ರೌಸರ್ ಗೂಗಲ್‌ ಕ್ರೋಮ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಇ-2022-3318, ಸಿವಿಇ-2022-3314, ಸಿವಿಇ- 2022-3311, ಸಿವಿಇ-2022-3309, ಮತ್ತು ಸಿವಿಇ-2022-3307 ಸೇರಿವೆ. ಸಿವಿಇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನೇಕ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕರಪ್ಷನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರು ಗೂಗಲ್‌ ಕ್ರೋಮ್‌ ಆವೃತ್ತಿ 106.0.5249.61 ಗೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್‌ನಂತೆ ಮೊಜಿಲ್ಲಾದ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್, ಆಪಲ್ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಒಪೇರಾ ಕೂಡ ದುರ್ಬಲ ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೊಜಿಲ್ಲಾದ ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 103 ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು 2021 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 61 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ 806 ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನದು ಸಫಾರಿ, ಇದು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 2022 ರ ಮೊದಲ ಮೂರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು 26 ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅದರ ಸಂಚಿತ ದೋಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,139 ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಒಪೆರಾ ಬ್ರೌಸರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಿತ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು 344 ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇ 2022ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಫಾರಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಬ್ರೌಸರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

Google Chrome is the most used web browser in the world but according to a new report it is known to be the most vulnerable browser of 2022.