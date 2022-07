ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ವಹಿವಾಟು; ಫಿಶಿಂಗ್, ವಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರ!

Features

oi-Minuddin Nadaf

ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಇ-ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸೈಬರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಫಿಶಿಂಗ್, ವಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕೋರಿಯರ್ ಜಾಲ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಗೆ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಖಾತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್-ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

