ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 08: ಕೋವಿಡ್‌ 19ನ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಡೆಲ್ಟಾ B.1.617 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿವೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ತಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು, ಶ್ರವಣದೋಷ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌, ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್‌ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿ: ಮೈ ಮರೆತರೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ "ಡೆಲ್ಟಾ"!

ಅಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ರೂಪಾಂತರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೋಶ ಸತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞ ಗಣೇಶ್ ಮಾನುಧಾನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದ ಎಂಟು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

The Delta variant — identified as B.1.617.2 — of SARS-CoV-2 coronavirus is believed to be the most infectious to have emerged so far. This variant was found to be the main reason behind the surge in Covid-19 cases in the second wave of the pandemic.