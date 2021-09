Features

oi-Mahesh Malnad

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI)ವು ಬೆಂಗಳೂರು -ಚೆನ್ನೈ expressway ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಳ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಕೂಡಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೇನ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಾಹನಗಳಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಸ್ ಇ) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 1951ರಿಂದ 2015ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 0.3 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ 700 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು -ಚೆನ್ನೈ expressway ಸೇರಿ ಹೊಸ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟಿ

ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಾ ಇ- ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಸುಮಾರು 1,300 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ಗಳು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

The Delhi-Mumbai Expressway, which is slated to be completed by 2023, will have four lanes for electric vehicles.