ಸಂಗೀತ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ತನಕ... ಇದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಥೆ!

Features

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 16: ಈ ಹಿಂದೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಸಂಗೀತ ಗಾಡಿ ಎಳೆಯುವ ಜವಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಜಪಡೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ (ಮೂರನೇ) ಬಾರಿ ಆತನಿಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವುದು ಸವಾಲ್ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 5.5 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ: ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆನೆ ಬಲಶಾಲಿ?

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಎರಡು ಬಾರಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಲ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

English summary

Check here the full details of the Abhimanyu, who carried Golden Ambari in the last two years and this year also will lead the Jambusavari team,