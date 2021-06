ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು? ವೈದ್ಯರ ವಿವರಣೆ

Features

oi-Sumalatha N

ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ತಲೆ ನೋವು, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಜ್ವರ, ಸುಸ್ತಿನಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿರುವ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆಗೂ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ? ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ? ಈ ಕುರಿತ ವಿವರಣೆ ಮುಂದಿದೆ...

English summary

Some women experiencing menstrual cycle changes after taking corona vaccine. What doctors are saying about this? Here is details...