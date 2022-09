ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೂ ಬಾಲಕಿಯರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಬಾಲಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಾಲಾ ಎಡ್‌ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿ ʻಲೀಡ್ʼ(LEAD) ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ʼ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ, ʻಲೀಡ್‌ʼನ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇ.75ರಷ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇ.36ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಶೇ.81ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

