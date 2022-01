ಮ್ಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಿವಿ ಇದ್ಯಾವದಪ್ಪ ಕೋಕಾಕೋಲಾ ಮ್ಯಾಗಿ?

Features

ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಯುಗ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ತಡವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಡುಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಬೇಗ ತಯಾರಾಗುವ ಚೀನಿ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೋಮಾರಿತನ ತೋರಿಸುವವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಈ ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲೇ ನಾನಾ ಖಾದ್ಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮ್ಯಾಗಿ, ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೋಕಾಕೋಲಾ ಬಳಸಿರುವುದುಂಟಾ? ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ.

ಈ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಮ್ಯಾಗಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಸಾಗರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್‌ಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರುಚಿಕರವಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಾ ಮ್ಯಾಗಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್‌ಶೇಕ್‌ನವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆನೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಭುಕ್ಕಡ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವರು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಯಿಸಲು ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾದೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಸಾಗರ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. " ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಸಾಕು ಮಾಡು. ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುದೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮ್ಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ವೇಳೆ ಕೋಕಾಕೋಲಾ ಬಳಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲ ಜನ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರ ಪೈಕಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದವರಿಗಿಂತ ಇದನ್ನು ಬೈದುಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

When it comes to Maggi, everyone has their own way of making the delicious noodles. While some people like it with lots of vegetables, others like it soupy. However, we have seen a lot of bizarre experiments with the snack over the last few months as well.