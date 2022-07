ಜಪಾನ್ ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ಅಬೆ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಾವಳಿಗಳು

Features

oi-Mahesh Malnad

ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಂಬೋ ಅಬೆ ಜುಲೈ 08ರಂದು ಹಂತಕದ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಯಮಾತೋ ಸಾಯಿದಾಯಿಜಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳು ಅಬೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾರಾ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಯಮಗಾಮಿ ಎಂಬಾತ ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ಅಬೆ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.

ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಲಿಬರಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಅಬೆ, ಭಾನುವಾರದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಾರಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಜನರ ಗುಂಪು ಇತ್ತು. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅಸು ನೀಗಿದರು.

ಜಪಾನ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೋ ಅಬೆ ಕೊಂದವನ ಹೆಸರೇ 'ಯಮ'

ಪಶ್ಚಿಮ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ ವಿವರ ಮುಂದಿದೆ:

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 1954: ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1979:ಕೋಬ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರ ಮುಂದಿದೆ..

ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ: ಉದಾರಿಗಳ ಪಕ್ಷದೊಳಗೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ

English summary

Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe is dead after being shot on Friday while delivering a stump speech in the western city of Nara two days ahead of a national election, a ruling party source said.