ನಾನಾ-ನೀನಾ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದೇ ಚೀನಾ!?

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 11: ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ. ಮದ್ದು-ಗುಂಡು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಅಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 6,10,462 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ 15,96,75,180 ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10,585 ಮಂದಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಎಂಬ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ 33,19,648 ಜನರು ಜೀವ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆತಯಾರಿ..? ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ವಾ ರಷ್ಯಾ..?

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಭಾರತ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟರ್ಕಿ, ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಅಂತಹ ದೈತ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಜೈವಿಕ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಲೆ-ಮಂಗ್-ಯನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

English summary

China on Monday Termed As “Outright Lies” The Media Reports That Its Military Scientists Investigated Weaponising Coronavirus 2015 Before The COVID-19 Pandemic Outbreak And Said It Is An Attempt By The US To Smear The Country.