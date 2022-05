ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಡುರಸ್ತೆ ನರಿಕಲ್ಲು ಮಾರಮ್ಮನ ಮಹಿಮೆ!

Features

oi-Lavakumar B M

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೇ 8: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗುಡಿ, ಗೋಪುರವಿಲ್ಲದ ದೇಗುಲಗಳು, ದೇವರ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಂತಹ ದೇಗುಲ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಳಲು ಕಲ್ಲಿನಂತಿರುವ ಮಾರಮ್ಮನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನೋಡಿರಲಾರರು. ಅದುವೇ ಯಳಂದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿಂಡಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 209ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಡುರಸ್ತೆ ನರಿಕಲ್ಲು ಮಾರಮ್ಮ.

English summary

Narikallu Maramma is staying and offering darshan to devotees. Narikallu Maramma Temple is located in the village of Agra on 209 National Highway connecting Dindigul via Yalandur. Learn the history here.