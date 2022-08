ಅಣ್ಣನ ಪರೇಡ್ ನೋಡಿ ಸೇನೆ ಸೇರಿದ ಯುವತಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್‌ ಅಭಿಲಾಷಾ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಅದು 2013ರ ಸಮಯ ಯುವತಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸೇನಾ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪರೇಡ್ ನೋಡಲು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಪರೇಡ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಲಾಷಾ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಅಭಿಲಾಷಾ ತಾನು 2016ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಳು ಬಳಿಕ ಸೇನೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಯುವತಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು! ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯವಾದರೂ ಅವಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಳು.

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಕೋರ್ಸ್‌ನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೈಲಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಇತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ನೆಲದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಲಾಷಾ ಸೇನೆಯ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಫೈಟರ್ ಏವಿಯೇಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಜೂನ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕೆಡೆಟ್‌ಗಳ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2021ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಾಗಿಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೆರೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಲಾಶಾ ಬರಾಕ್ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Azadi Ka Amrit Mahotsav: Captain Abhilasha Barak climbed her way into history becoming India’s first woman officer to join the Army Aviation Corps as Combat Aviator check here her story,