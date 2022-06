ಆಷಾಢ ಅಮವಾಸ್ಯೆ: ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Features

oi-Sunitha B

ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ 2022: ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹಲಹರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ 28 ಜೂನ್ 2022 ರಂದಿದೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ನದಿ, ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ದಾನ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ದಿನದಂದು ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಉಪವಾಸ ಹಾಗೂ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಜನರು ಆಷಾಢ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜೂನ್ 28 ಮತ್ತು 29 ಎಂದು ಎರಡು ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲಹರಿಣಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯು ಜೂನ್ 28 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲಹರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:52 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 29, 2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:21 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 29 ರಂದು ದಾನದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

English summary

No moon day or Amavasya tithi that falls in the month of Ashada is celebrated as Ashadha Amavasya, Know date, time, rituals, puja vidhi, muhurta, rituals and significance in Kannada.