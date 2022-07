ಇಂದು ಸೂರ್ಯ-ಭೂಮಿ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು: ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವು ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಒಂಭತ್ತನೇ ಗ್ರಹ ಪ್ಲುಟೋವನ್ನು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಭೂಮಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜುಲೈ 4ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಫೆಲಿಯನ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಫೆಲಿಯನ್ ಎನ್ನುವುದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿ ಸುಮಾರು 152.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿ ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ದೂರಕ್ಕಿಂತ ಜುಲೈ 4ರಂದು ಸುಮಾರು 1.67 ಪ್ರತಿಶತ ದೂರವಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿ-ಸೂರ್ಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 149.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಗೋಳ ಘಟಕ (AI) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ.

The Earth will be farthest away from the Sun on Monday, this annual phenomena known as the Aphelion. The distance between the Sun and the Earth would be 152.1 million kilometers. the average distance between the two celestial bodies was at 149.6 million kilometers.