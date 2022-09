Features

oi-Minuddin Nadaf

ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಜಾಬ್‌ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 22 ವರ್ಷದ ಅಮಿನಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಕಳೆದ 2019ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಇರಾನ್ ಹೀಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1979ರಿಂದ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ 55 ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ!

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಚೇರಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್-ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯ ಹುತಾತ್ಮತೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಸಹ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿವೆ, ಆಕೆಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಯಿತು.

English summary

Anti-Hijab protests in Iran: Women who protested the hijab in the country that ushered in the Islamic revolution Know more.