ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್

ಪಟ್ನಾ, ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಬಿಹಾರದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಸಮೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಲೋಕನೀತಿ, ಸಿಎಸ್‌ಡಿಎಸ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟರಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 38ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಿ ವೋಟರ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್‌ಗಿಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಹಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನತೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ : ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪಲ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯ

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 47ರಷ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 44ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕನೀತಿ, ಸಿಎಸ್‌ಡಿಎಸ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸಖ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

In Bihar's rapid political developments, Nitish Kumar shocked the BJP by breaking out of the NDA alliance and joining hands with Mahaghatabandhan. Meanwhile, a survey said that Nitish Kumar popularity declined.