2024 election: ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಲಕ್ನೋ ಮಾರ್ಚ್ 23: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಅಜಂಗಢದಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಎಸ್‌ಪಿ 23 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದವರೆಗಿನ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮತದಾರರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಸ್‌ಪಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪಕ್ಷದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ.

