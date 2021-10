ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರ ಕನಸಿನ ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ ನನಸಾಗಲಿದೆ: ಮೋದಿ

Features

ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 7 ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಡಿಯೊ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜ್ ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ದಿನದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಶಕ್ತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ದೇಶದ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ದಿವಂಗತ ಡಾ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡಾ.ಕಲಾಂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರ್ಡನೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು 7 ಕಂಪನಿಗಳ ರಚನೆಯು ಅವರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತದ ಕನಸಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದರೆ ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

In an address at an event to dedicate seven new defence companies to the nation, Modi, referring to the self-reliant India campaign, said the goal is to make the country the world's biggest military power on its own.