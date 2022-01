ಈ ಕೆರೆಯ ಬಣ್ಣ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಬದಲು

Features

oi-Sunitha B

ಸುರ್ಗುಜಾ, ಜನವರಿ 20: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸುರ್ಗುಜಾದಲ್ಲಿ ಮೈನ್‌ಪತ್, ಉಲ್ಟಾಪಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸರೋವರವು ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅಂಬಿಕಾಪುರದ ಕೆರೆ ಈಗ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ದಿಢೀರನೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗಿದು ಕೇಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಈ ಸರೋವರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

There are more than one tourist destination in Chhattisgarh's Surguja including Mainpat, Ultapani, but these days a lake remains a matter of curiosity for the people.