Fact Check: T20ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸೋಲು ಸಹಿಸದ ಯುವಕನಿಂದ ಟಿವಿ ಧ್ವಂಸ?

ನವದೆಹಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥಹ ಘಟನೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಡೆದ ಟಿ 20ಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಟಿವಿ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಟಿವಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. "ಭಾರತ NZ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೋತ ನಂತರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಈ ಕೋಪಕ್ಕೆ UP ಯ 17 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ 4 ಟಿವಿಗಳನ್ನು ಒಡೆದನು. ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದನು - ನಿಮಗೆ ಟಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕೊಡಿಸುವೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಟಿವಿ ಒಡೆದುಹಾಕಲು ಬಿಡಿ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಂಟಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ (AFWA) ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2017 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಾಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಿವಿ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ 19, 2017 ರಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಮರುಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಇತರ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ "Siasat.pk" ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. "ಭಾರತದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು. #CT17 #PakvsInd," ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಸುಳಿವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ "ಕ್ರಿಕ್‌ಟ್ರಾಕರ್" ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಿವಿ ಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಲೇಖನವು ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಘಟನೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಪಾಲ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ಜೂನ್ 18, 2017 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.

TV sets broken on the streets of Ahmedabad after India's defeat by Pakistan in the #CT2017Final #IndVsPak pic.twitter.com/Nhtwyutk8i

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಫೈನಲ್‌ನ ರಾತ್ರಿ "ಬಾಂಬೆ ಟೈಮ್ಸ್" ಮಾಡಿದ ಟ್ವೀಟ್, "#CT2017Final #IndVsPak ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋತ ನಂತರ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸೆಟ್ ವೈರಲ್ ಒಂದನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ Google Maps ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಯಿತು. ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ 'ದರೋಡೆ' ಮತ್ತು 'ಧರಣಿಧರ್ ಪಾರ್ಲರ್' ಎಂಬ ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರ ಯುಪಿಯಿಂದಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

