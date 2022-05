Fact check: ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ತೇಲುವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರಾ?

Fact Check

ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಸರಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಯ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ (AFWA) ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಸ್ಸಾಂನದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಹರ್ ಬಹ್ರುದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 13, 2021 ರಂದು ಮಲಯ ಭಾಷೆಯ ಸುದ್ದಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ mStar ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜೋಹರ್ ಬಹ್ರು ಮೂಲದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಾರಿಸ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಸುಲೈಮಾನ್ ಜನವರಿ 10, 2021 ರಂದು Instagram ನಲ್ಲಿ "ನಾನು ದಣಿದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಲಗಬಹುದು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಂತರ mStar ತನ್ನ Instagram ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸುಲೈಮಾನ್ mStar ಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ ಖುಷಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ಯಾಚಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ದಿಮಾ ಹಸಾವೊ ಮತ್ತು ಲಖಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಜ್ಯದ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋದು ಅಲ್ಲ.

Rain in Assam has caused flood and landslide. In between a video of a man lying on a floating bed in the water has been widely shared. What is the truth behind this video?