Fact check: ಸರ್ಕಾರ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ?

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 06: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲುಪಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು.

ಇಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ- ಸರ್ಕಾರ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಳಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲಿಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ (ಏರ್‌ಟೆಲ್, ಜಿಯೋ ಅಥವಾ ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ) ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಯಸಿದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಈ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

We know 'free internet data offers' can be enticing but sometimes things are just too good to be true.



With this #PIBFactCheck, let's take a look at some important tips that will help you stay clear of online recharge frauds! pic.twitter.com/wJSrB2HPhk