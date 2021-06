Fact Check: ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಪಡೆದರೆ ಸಾವು?

Fact Check

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 16: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ನೀಡುವ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾದಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಪಡೆದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಪಡೆದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎರೆಡು ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಅರಿವಳಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಐಸಿಎಂಆರ್‌ನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಸಮಿರನ್ ಪಾಂಡಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, '' ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡದವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಪಡೆದರೆ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಲೇಷ್ಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅನಸ್ತೇಸಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್‌ ಆಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಸುದ್ದಿ ಜನರ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಏಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂದೀಪ್ ಗುಲೇರಿಯಾ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ''ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರು ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

