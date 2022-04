Fact Check

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ, ಏಪ್ರಿಲ್ 17: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೈನ್‌ಪುರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪೋಲೀಸರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಳಿಂದ ಬಂದೂಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊದ ಸತ್ಯ ಏನು?

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಾಲಕಿ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಕರಿಷ್ಮಾ. ಅವರ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮೈನ್‌ಪುರಿಯ ಕೋಟ್ವಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜೈಲು ಕ್ರಾಸ್‌ರೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ?

ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ತೀರಿಹೋಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಂಡ ಹುಡುಗಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದೂಕನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

English summary

A Girl with a gun has been arrested recently in Uttar Pradesh's Mainpuri city. The video of the girl is also hugely viral on the social networking site. The message went viral that the girl belonged to the Muslim community. Know more.