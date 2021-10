Fact check : ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂದಿನ 'ರೈಲು ತಡೆ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಯದ್ದಾ?

Fact Check

oi-Sunitha B

ನವದೆಹಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 : ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಂದು (ಅ.18) ರೈತ ಸಂಘಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 'ರೈಲು ರೋಕೋ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಖಿಂಪುರ್ ಖೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ರೈಲು ರೋಕೋ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೇ ವಲಯದ 160 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. 50 ರೈಲುಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಪಿಆರ್‌ಒ) ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದ 'ರೈಲು ರೋಕೋ' ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವುದು, ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

English summary

On social media, several pictures are circulating as of Monday’s ‘rail roko’ protests. Some of the photos have been found to be old photos that are as viral as today's train protest. photos.