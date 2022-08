Fact Check

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 16: ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ವಿಷಯವು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಹ ಒಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫೋರಮ್‌ನ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು (ಪಿಎಸ್‌ಬಿ) ಕೇಂದ್ರವು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗಣನೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಎಇಆರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ಎನ್‌ಸಿಎಇಆರ್) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ವಲಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕುರಿತಾಗಿ ಎನ್‌ಸಿಎಇಆರ್‌ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಎನ್‌ಸಿಎಇಆರ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಪೂನಂ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಆಗಿರುವ ಅರವಿಂದ್‌ ಪನಾಗರಿಯಾ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಪಿಎಸ್‌ಬಿಗಳು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಅವರು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪೂನಂ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ NITI ಆಯೋಗ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯಾವುದೇ ಪರಾವೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಝೀ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಜುಲೈ 13 ರ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಪನಗಾರಿಯಾ ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. "ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ವ್ಯವಹಾರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ, ಪರಿಗಣನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಕರದ್ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಂತೆಯೇ ಈ ಸಂದೇಶ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

