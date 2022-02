Fact Check: ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ್ದಾ?

Fact Check

ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪಡೆಗಳು ರಷ್ಯಾದ 146 ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, 27 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 26 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧ ಯಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿಡಿಯೊ. ಅಪಘಾತದ ಪರಿಣಾಮ ಪಲ್ಟಿಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಆಂಟಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ (AFWA) ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಉಕ್ರೇನ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊದ ಕೀಫ್ರೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮೂಲದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 'ರಿಪೋರ್ಟರ್' ನಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2021 ರ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನಗಳು ತುಂಗುಸ್ಕಾ ವಿಮಾನ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ-ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು BPM-2 ಮಾದರಿಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ವರದಿಯು ಘಟನೆಯ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ರಷ್ಯಾದ ಸೈನ್ಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಷ್ಯಾದ 'ಜಪಾಡ್ 2021' ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ವರದಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎರಡು ರಷ್ಯಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಪಘಾತದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೊಂಚ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಫೋಟೋ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಚಿತ್ರವು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೊದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು 50ನೇ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ ನಂತರ, ಈ ಚಿತ್ರವು 2015 ರಿಂದ ಅನೇಕ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

