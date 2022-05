Fact check: ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಪಕರಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆ

Fact Check

ಅಸಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮೇ 12 ರಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯ ವಿಡಿಯೊಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗಕ್ಕೆ ಉಪಾಹಾರದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವರು ಇದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಅಸನಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ್ದು ಎಂದು ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಮೇ 5 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರುಣಕುಮಾರ ಹುರಳಿಮಠ ಅವರು ಮೇ 5 ರಿಂದ ಅದೇ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಮೇ 6 ರಂದು ಅದೇ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಿಂದ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 5 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಡುಗು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ದೃಶ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ನಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಬಳಿಕ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅನ್ನು ಜಿಯೋಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ "ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್" ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ನೇರವಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

Google Maps ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಖಾತೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಯೋಲೊಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಅಸಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೇ 5 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

