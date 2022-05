Fact Check: 10,100 ರೂ. ಜಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ 30 ಲಕ್ಷ!?

Fact Check

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 10: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತಾರೋ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಈಗ ಬಟಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೇವಲ 10,100 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ನಕಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

PIB ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್‌ನ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 10,100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

A #Fake letter issued in the name of Govt of India claims that the recipient's account will be debited with Rs 30 Lakhs on payment of Rs 10,100.#PIBFactCheck



▶️Fraudsters impersonate Govt organisations to dupe people of money.



▶️Beware of such fraudulent letters. pic.twitter.com/01ON2Z3cKI