Fact check: ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 'ಅಜ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ರಚಿಸಲು ಘೋಷಣೆ

Fact Check

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 26: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ (@ipallavijoshi) ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಯು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ.

ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಫೈಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಜೆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ತಾನು ಅಜ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕೋಮುವಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಖಾತೆಯು ನಕಲಿ ಎಂದು ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಈ ಖಾತೆ ನಕಲಿ

ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯ ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆ ನಕಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿವೇಕ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಖಾತೆಯ ಸತ್ಯ ಏನು?

ಈ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆಯು @iSinghSonali ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನದ್ದು ಎಂದು ಸತ್ಯ-ಪರಿಶೀಲನೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರದ್ದೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಖಾತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು.

'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್'

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 190 ಕೋಟಿ ರೂ ದಾಟಿದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ವಲಸೆ ಮೊದಲಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಚಿತ್ರ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಮೊದಲಾದ ತಾರೆಯರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

These days there is a lot of discussion about the film 'The Kashmir Files'. If the film has earned a lot, there are many controversies about it. Meanwhile, a Twitter account named after the film's actress Pallavi Joshi (@ipallavijoshi) has caught the attention of social users.