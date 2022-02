Surya Gochar: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವ?

Astrology

ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2022 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ರವಿ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು 13 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.12 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಒಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಸಮಯ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ತಿಳಿಯೋಣ.

