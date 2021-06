ಜೂನ್ 21 ರಂದು ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ದಿನ, ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿವು

Astrology

oi-Nayana Bj

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾನವ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಅತಿ ದೀರ್ಘದ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ.ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಹಗಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ. ಈ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಗಳು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಸಂಭವವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ, ವರ್ಷದ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ದಿನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ,ಬೇಸಿಗೆ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಅದರ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂತೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಮಾನ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 21 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21. ಹಾಗೆಯೇ ದೀರ್ಘ ದಿನ ಎಂದರೇನು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

These astronomical decreases have taken place for millions of years. These subtractions have an impact on the earth. There are many kinds of actions on earth. On June 21 this year, there will be one such astronomical event in which the shadows of humans are also left behind.