Surya Grahan 2021 Effects : ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ?

Astrology

oi-Sunitha B

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2021 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗಶೀರ ಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು ಶನಿವಾರ 10:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 3:07 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದರೆ: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಇಡೀ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಭಾಗವು ಇನ್ನೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ರಿಂಗ್‌ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ.

English summary

Solar Eclipse 2021 Effects on Zodiac Signs in Kannada: This solar eclipse will have both auspicious and inauspicious effects on all the zodiac signs. Read on.