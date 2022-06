ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿದೇವನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿದೆ?

Astrology

oi-Sunitha B

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಜೂನ್ 5, 2022 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ನ್ಯಾಯ-ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶನಿದೇವನು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರವೇ ಗ್ರಹವು ಮತ್ತೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ ಶನಿಯು ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಶನಿಯು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಜೂನ್ 5, 2022 ರಂದು ಭಾನುವಾರ 4:14 AM ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದ ಶನಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಶನಿಗ್ರಹವು ಅಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

English summary

Saturn retrograde in Aquarius will take place on June 5, 2022, Sunday at 4:14 AM. Let us now know in detail the astrological effect and remedies of Saturn retrograde in Aquarius on all the zodiac signs in kannada.