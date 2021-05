ಮೇ 23ರಿಂದ ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಏನು?

Astrology

oi-Nayana Bj

ಮೇ 23ರಂದು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ವಕ್ರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮೇ 23ರಂದು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.

ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ, ಈ ಚಲನೆಯು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹನುಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಿಸಿ. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಶನಿ ದೇವ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.

Saturn, the largest Karmic influencing planet will turn into retrograde motion while transiting Capricorn (Makara Rasi) on 23 May 2021 at 2.50 PM IST. Here is the effects on all the zodiac signs in Kannada. Take a look.