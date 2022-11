Vakri Mangal 2022 Gochar : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ..! ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..

Astrology

oi-Sunitha B

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ 13 ನವೆಂಬರ್ 2022ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಧೈರ್ಯದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಯೋಧನಂತೆ ಎದುರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಏನನ್ನಾದರು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತ್ರಾಣ, ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರ್ಬಲವಾದ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಮಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮವು 13 ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು 13:32ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 13 ಜನವರಿ 2023 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.

English summary

Retrograde Mars Transit in Taurus will take place on November 13, 2022. Let us now know in detail the astrological impact and remedies of Retrograde Mars Transit in Taurus on all the zodiac signs in Kannada.