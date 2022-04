Rahu Transit 2022: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ : ಈ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದ್ದಾನೆ ರಾಹು

Astrology

ರಾಹುವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು)ಇದು ನೆರಳಿನ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಹುವನ್ನು ಭ್ರಮೆಯ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಬ್ಬು ದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮತ್ತು ಹಗಲುಗನಸುಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ರಾಹು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಊಹಾಪೋಹ, ಡ್ರಗ್ಸ್, ವ್ಯಸನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರಾಹುವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಗ್ರಹದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಹು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾರವಾದವನ್ನು ರಾಹು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಗಳು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ರಾಹುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮರೆಮಾಚದ ಸತ್ಯಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಕ್ರಮಣ 2022 ದಿನಾಂಕಗಳು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹು ಒಂದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಶನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಗಲು 1.5 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಹುವು 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಂದು 11:18 AM ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ.

