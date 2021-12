Health Horoscope 2022 : ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ.? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ

Astrology

ಆರೋಗ್ಯ ಜಾತಕ 2022 ರಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ 2022 ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಗು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವಾಗಿನಿಂದ ವೃದ್ಧರಾಗುವವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗು‌ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಾ ಒತ್ತಡ, ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು‌ತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಸಹ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಕೂಡಾ ಆ ರಾಶಿಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ಸಂಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಜಾತಕ 2022 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು ಶಾಖದ ಹೊಡೆತಗಳು, ಗಾಯಗಳು, ಮೂಗೇಟುಗಳು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲ ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಮತ್ತು ಫ್ಲೂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಾಯು ಗ್ರಹವು ವಾಯುಗಾಮಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಅಥವಾ ವಿರೂಪತೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

