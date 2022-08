Budh Gochar August 2022: ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಯಾರಿಗೆ ಶುಭ? ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬುಧವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಬುಧ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ "ರಾಜಕುಮಾರ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಮಾತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂಚಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸಾಗಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ನೋಟ, ಬುದ್ಧಿ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನಟನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಯಾವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ರಂದು, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 01:55 ಕ್ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ(ಬುಧ ಗ್ರಹ) ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವೃತ್ತದ ಆರನೇ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಚಕ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

Budh Rashi Parivartan 2022 In Kanya Rashi; Mercury Transit in Virgo Effects on Zodiac Signs : The Mercury Transit in Virgo will take place on 21 August 2022. Learn about remedies to perform in Kannada