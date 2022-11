Budh Gochar 2022 : ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Astrology

ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶುಭವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಶುಭವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅಶುಭಗಳಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು 12 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲವಿದ್ದರೆ ಅಂತವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲ, ಮಾತು, ಸಂವಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೇರಣೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಕ್ರಮಣ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲವಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಿ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಸಮಯ

ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:34 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ನಂತರ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

