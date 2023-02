Budh Gochar 2023: ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಈ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಕೋಪ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ!

Astrology

oi-Sunitha B

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲಾ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಧನು 7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ 7:11ಕ್ಕೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4:33 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಂಶವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಬಹುದು. ಬುಧನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

